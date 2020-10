Sono passati 27 giorni da quando nella serata del 21 settembre, Francesco Acquaroli è diventato il nuovo presidente della Regione Marche, il primo alla guida di una coalizione di centrodestra. Poi la proclamazione dei 30 consiglieri eletti. Infine la formalizzazione della nuova giunta alla fine di tutte le riflessioni congiunte tra i quattro partiti guida della coalizione. In mezzo la crescita lenta del Covid anche nella nostra regione diventata esponenziale negli ultimi giorni. Questo è il perimetro del primo consiglio regionale dell'undicesima legislatura convocato nei giorni scorsi dal presidente uscente, Antonio Mastrovincenzo, a partire dalle ore 10. Mastrovincenzo sarà sostituito sullo scranno più alto dell'osimano Dino Latini. All'ordine del giorno anche l'elezione dell'intero Ufficio di presidenza (due vice e due consiglieri segretari) dell'assemblea legislativa marchigiana.

In apertura dei lavori, sulla base di quanto previsto dallo statuto, la presidenza provvisoria sarà assunta dal consigliere che nella consultazione elettorale dello scorso settembre ha ottenuto il maggior numero di voti (risultante dalla somma di quelli di lista e di preferenza), mentre i due piu' giovani d'età svolgeranno le funzioni di Consiglieri segretari. Si procederà, quindi, all'elezione del nuovo presidente e dell'ufficio di presidenza. Successivamente il governatore Francesco Acquaroli illustrerà il programma di governo e presenterà il nuovo esecutivo. Durante gli ultimi mesi, per rendere possibile il distanziamento contemplato dalla normativa sull'emergenza Coronavirus, alcuni consiglieri avevano trovato posto nella parte superiore dell'Aula di Palazzo Leopardi, ma da lunedì tutti torneranno nell'emiciclo dove sono stati installati appositi divisori in plexiglas.

