Sono attesi in porto tremila passeggeri

ANCONA Porto sorvegliato speciale. Oggi, lunedì e l'1 maggio sono infatti considerate date critiche per l'afflusso dei turisti. Le previsioni parlano di almeno tremila passeggeri attesi in transito sulle banchine doriche, grazie anche alla ripresa dopo la sosta invernale dei traghetti per la Croazia. Date cerchiate in rosso all'ultima riunione del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Antonio D'Acunto. Alla Polizia locale è stato chiesto di presidiare queste giornate per evitare eccessivi affollamenti...