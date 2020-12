SONO 263 GLI ANZIANI INFETTI OSPITI NELLE RSA RICONVERTITE IN REGIONE

L'EPIDEMIA

ANCONA Da sabato a sabato la pressione negli ospedali non si è allentata come si sperava. In una settimana si è passati da 600 ricoveri del 6 dicembre ai 573 di ieri, con una differenza di soli 27 posti letto in meno occupati nei reparti non intensivi tra dimissioni e pazienti ricoverati. Sono invece aumentati i ricoveri in Rianimazione (da 82 ad 86) mentre sono rimasti stabili i degenti in terapia semi intensiva.

Il rischio elevato

Una situazione che probabilmente ha contribuito ad aumentare - seppure lievemente - l'indice di contagio ora 0.8, sempre comunque al di sotto della media italiama (0.82): «L'incidenza ancora troppo elevata e l'attuale forte impatto sui servizi sanitari - si legge nel report del ministero della Sanità con Iss e Cabina di regia - richiedono di attendere prima di considerare un rilassamento delle misure di mitigazione, ivi comprese quelle della mobilità, oltre alla necessità di mantenere elevata l'attenzione nei comportamenti». Dunque non è arrivato il tempo di abbassare la guardia, tanto che nelle Marche la classificazione del rischio è ancora in modalità moderata, anche se non sono state riscontrate particolari allerte. Dal 6 al 12 dicembre invece sono scesi - e di parecchio - i casi in isolamento domiciliare. Sabato scorso erano 19.450, ieri 12.030. Ma in una settimana ci sono stati quasi 2mila positivi in più, 1.924 per l'esattezza, passando da un totale di 32.393 a 34.317 da inizio pandemia ad oggi. Nell'ultimo report del Servizio salute della Regione sono stati registrati 451 marchigiani infetti su 4.139 tamponi, di cui 2.765 nel percorso nuove diagnosi (compresi 973 nello screening con percorso Antigenico) e 1.374 nel percorso guariti. Dai 973 test antigenici sono stati riscontrati 23 casi positivi, da sottoporre al tampone molecolare. Tra i positivi, 87 in provincia di Macerata, 95 in provincia di Ancona, 98 in provincia di Pesaro-Urbino, 68 in provincia di Fermo, 90 in provincia di Ascoli Piceno e 13 da fuori regione. Non si ferma nemmeno la strage dei marchigiani uccisi dal Coronavirus: anche ieri altre 14 le vittime accertate e segnalate dal Servizio sanità, 1404 dall'inizio della pandemia: si tratta di otto donne e sei uomini con una età compresa tra i 66 ed i 96 anni, tutti con patologie pregresse. Sei pazienti deceduti erano della provincia di Pesaro Urbino, 3 del Maceratese, 2 della provincia di Ancona, altri due dell'Ascolano e uno della provincia di Fermo.

Le precauzioni

Attualmente sono 263 gli ospiti Covid nelle Residenze sanitarie assistite, mentre sono 18 i pazienti arrivati al Pronto soccorso e sottoposti ai controlli specialistici. La situazione epidemiologica dell'epidemia rimane grave - si legge ancora nel report del ministero della Sanità -. Si conferma pertanto la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile».

Maria Teresa Bianciardi

