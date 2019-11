«Solo la prima galleria ricade all'interno del perimetro di frana» con un volume teorico di terreno scavato pari a circa 100.000 mc. Il cronoprogramma per completare l'iter progettuale e l'esecuzione dei lavori prevede 65 mesi con un investimento a base d'appalto di 68,1 milioni (97,2 milioni la stima totale dell'opera comprensiva di spese tecniche, espropri e Iva). Collegamento porto-autostrada, sfruttando il raddoppio della Variante alla Statale 16 inserito tra i progetti prioritari del Governo, finanziato per 249,8 milioni e appaltabile dal 2020, tracciato e cancellato più volte negli ultimi 40 anni. Con il brivido di un ulteriore stop rimbalzato a Roma un mese fa. Ipotesi spazzata via dall'incontro a Roma tra il ministro De Micheli con il sindaco Valeria Mancinelli. «Il ministro ci ha assicurato che andrà vanti l'unico progetto avviato dall'Anas - ha ricordato ieri il sindaco - Ma non ci accontentiamo del bon ton e per questo assicuro che continuerà il pressing sul Governo forti anche delle risposte avute dalle forze economiche, sociali e politiche della città. E se necessario passeremo a una fase di mobilitazione per far andare avanti in tempi rapidi quest'opera. Dobbiamo cogliere l'opportunità che abbiamo qui e ora: Rfi ha approvato il progetto definitivo per rettificare i binari, il raddoppio della Variante è al progetto definitivo e sono già state avviate le pratiche degli espropri. Dobbiamo fare quadrato come al tempo del terremoto quando maggioranza e opposizione sostennero il sindaco Trifogli per ottenere la legge speciale». Appello però caduto nel vuoto alla prova del voto.

