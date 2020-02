Solo ad affidamento avvenuto, infatti, sarebbe emerso che il chiosco sorge su un terreno di proprietà della Marina Militare.

Le pertinenze

Non solo: le pertinenze utilizzate come deposito dai gestori sono vecchi magazzini militari del Demanio e farebbero parte dell'area interessata dalla concessione per la valorizzazione del vecchio faro, aggiudicata alla società Artingegneria, intenzionata a realizzare un ristorante una volta ristrutturato il vecchio faro all'interno del Cardeto, a condizione che si trovi una soluzione al problema del passaggio delle auto nel parco e che si possa ripristinare il volume originario del faro, per un aumento di superficie di circa 200 mq. Ecco perché il Comune sta pensando di costruire un nuovo bar da destinare all'associazione Nie Wiem, in un altro punto (ma tra mille difficoltà tecniche): nell'area del belvedere Neruda, ad esempio, oppure nei pressi della Polveriera Castelfidardo. Una partita tutta ancora da decidere.

Polveriera destinata a riprendere le attività, dopo la pausa invernale, dove dal 2 al 17 maggio si svolgerà la seconda edizione di Polverock, con concerti e mostre fotografiche incentrate sulla musica rock, a cura dell'associazione Il Mascherone a cui il Comune ha affidato la gestione dello spazio dove negli anni scorsi si sono svolte diverse manifestazioni e rassegne.

