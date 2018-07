«Sindaco, intervenga via Primo maggio è troppo pericolosa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'APPELLOANCONA Se l'ingresso a nord di Ancona è complicato dal pessimo stato di manutenzione della Flaminia, non è che la situazione sia migliore per chi lascia il capoluogo di Regione in direzione sud. È quanto segnala il Comitato per il rispetto del codice della strada, che con un post sul proprio profilo Facebook, corredato da eloquenti immagini, chiede al sindaco Valeria Mancinelli di intervenire per rimettere in sesto l'asfalto di via Primo Maggio, in zona Baraccola. «Le chiedo di vedere queste foto che ritraggono via Primo Maggio...