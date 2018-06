Sindaco, il giorno del giudizio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA Ancona sceglie il sindaco che traghetterà la città fino al 2023. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 23 per 80.551 anconetani chiamati per eleggere sindaco e 32 consiglieri comunali. Esordio alle urne per 223 18enni (105 maschi e 118 femmine) che hanno raggiunto la maggiore età nel periodo compreso tra il 4 marzo (data delle Politiche) e oggi. Due elettrici compiono gli anni proprio oggi mentre nelle liste ci sono due elettori nati nel 1913 che sono i votanti più anziani. La poltrona di sindaco è contesa (in ordine alfabetico) da...