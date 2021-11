Sindaci, incentivi, responsabilità. Francesco Adornato prende appunti su un tovagliolino, mentre sul treno sta tornando a casa. «Potrebbe essere l'esordio di una nuova classe dirigente». Il rettore dell'Università di Macerata carica di significato il passaggio. «Che sfida».

È già molto oltre il principio di più soldi ai primi cittadini, vero?

«Condivido la misura assunta. Questo provvedimento va oltre il profilo finanziario, ancorché necessario. Quella della municipalità è l'istituzione più vicina ai cittadini, non ci sono mediazioni. Inoltre, l'elezione diretta ha alzato il tasso di responsabilità, ha personalizzato il ruolo. Quindi, questo strumento di ristoro consolida e rafforza la democrazia dal basso».

Come nobilitare una manovra di bilancio.

«È una sfida assoluta, almeno io la intendo così».

Spieghi ciò che vede oltre le fredde percentuali che ridefiniscono il perimetro retributivo delle fasce tricolore di tutta Italia.

«Un allargamento della piattaforma. Prevedo che cresca la platea della persone che vogliono decidere di governare una città. Immagino la nascita di una nuova classe dirigente di amministratori».

Meno bandiere e più competenze?

«Certo, questa scelta potrebbe incentivare il civismo politico, potrebbero farsi avanti figure non inquadrate o vicine ai partiti».

Il caso di Napoli è un apripista? Ingegnere e professore universitario, rettore della Federico II fino al 2020, Gaetano Manfredi è il nuovo sindaco partenopeo. Ha messo d'accordo centrosinistra e Movimento 5 Stelle e ha ottenuto il 62,88% dei voti al primo turno.

«Lo si può osservare come un prototipo. Si è messo in gioco. Lui è stato eletto prima che questo provvedimento prendesse consistenza».

C'è qualcosa di nuovo nell'aria?

«Io penso che ci sarà una vibrazione neanche troppo sotto traccia, come le note musicali. Non si potrà restare indifferenti a ciò che muoverà, genererà, produrrà».

m. c. b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA