Sileri tra Torrette e palazzo Raffaello «In primo piano la prevenzione»

ANCONA Promessa mantenuta. Pierpaolo Sileri arriva agli Ospedali Riuniti di Ancona, prima di passare per Palazzo Raffaello. Il sottosegretario alla Salute, chirurgo e docente all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, dalle dieci a mezzogiorno, in clinica oncologica stringe mani, conforta i pazienti e si concede con simpatia a obiettivi e selfie. S'era impegnato a settembre, al ministero, con Rossana Berardi, direttrice di quel reparto dove cura e ricerca si mescolano fino a confondersi. «Durante quell'incontro - ricorda la prof - era rimasto colpito dalla progettualità che gli andavo prospettando e per la quale ero in cerca di condivisione d'intenti e di risorse per sostenerla». Sileri avrebbe voluto esserci tra quelle corsie. Detto, fatto. Ieri era lì. Con tanto di cronistoria, pubblicata su Facebook. «Mai come in questo momento occorre dare speranza e pieno sostegno ai pazienti oncologici. È necessario recuperare in fretta i ritardi accumulati a causa del Covid e dare nuovamente un ruolo di primo piano alla prevenzione». Spiega come: «Rafforzando la rete territoriale, recuperando screening e visite oncologiche e potenziando i centri di eccellenza». Rinnova la promessa, il sottosegretario: il mese prossimo parteciperà all'inaugurazione del Corm, il Centro oncologico e di ricerca delle Marche in sinergia con la Politecnica. Sarà la sintesi di un'infrastruttura informatica e d'una piattaforma di telemedicina per discutere in rete, in una logica multidisciplinare, i casi clinici. «Sottoinsieme del progetto - torna a dire la Berardi - sarà il Molecular tumor board, per garantire una mappatura genomica e genetica approfondita». E Sileri ci sarà.

