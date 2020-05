Siglato ieri pomeriggio l'accordo tra la Regione e tutti i sindacati della dirigenza rispetto al protocollo firmato con le organizzazioni confederali il 20 aprile, per l'erogazione di compensi al personale che si è impegnato nell'emergenza Coronavirus, per un totale di 20 milioni, suddivisi tra comparto e dirigenza. Per la dirigenza sono state create due fasce: dirigenti che hanno svolto attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza Covid prevalentemente impegnati in assistenza, emergenza, diagnostica e attività territoriali a favore di pazienti Covid, sulla base di certificazione della direzione aziendale; dirigenti che hanno svolto attività prevalentemente in altre tipologie di assistenza, diagnostica e attività territoriali a favore dell'emergenza Covid. Dopo la preintesa raggiunta martedì scorso con i sindacati del comparto, ora l'accordo sarà ratificato nella prossima riunione di giunta. Soddisfatto il presidente Luca Ceriscioli, che nei giorni scorsi aveva sollecitato una trattativa a oltranza pur di arrivare a un accordo sul riparto del premio al personale: «A questo punto chiediamo alle Aziende il massimo impegno perché il nostro desiderio è che i premi siano distribuiti prima possibile». L'accordo tra Regione Marche e sigle sindacali era stato firmato il 20 aprile scorso e destinava 20 milioni di euro come riconoscimento economico agli operatori impegnati nella cura e nell'assistenza ai cittadini colpiti dal Coronavirus: dirigenti medici e sanitari, personale sanitario, socio-sanitario, tecnico e ausiliario del comparto, operatori di supporto, addetti alle pulizie e sanificazione degli ambienti. Era poi seguita la trattativa per la definire i criteri di riparto, durata più di un mese.

