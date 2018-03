«Sigarette spente sul volto e botte pure a Capodanno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIA/2ANCONA «Quella notte, la mamma dell'imputato mi aveva chiamato dicendomi al telefono che dovevo andare a riprendere mia figlia, altrimenti sarebbe stata uccisa dal suo fidanzato». Ovvero, un marocchino di 24 anni che per buona parte del 2014 avrebbero minacciato, picchiato e perseguitato la sua ormai ex compagna, una 27enne residente a Jesi che ieri, proprio nel giorno della Festa della Donna, ha testimoniato al processo che vede imputato per stalking e lesioni lo straniero, costretto a tornare nel suo paese d'origine dopo...