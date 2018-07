Si spacca un tubo dell'acqua inondazione in piazza Pertini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZA ANCONA Mancavano gondole e turisti giapponesi (di piccioni ce ne sono a sufficienza), per il resto sembrava proprio una piccola Venezia. Piazza Pertini come piazza San Marco, invasa dall'acqua penetrata in negozi e scantinati e al primo piano di un paio di palazzi. Auto e motorini in slalom fra i detriti in una via Montebello trasformata in un fiume impetuoso d'acqua e di fango. Inondate via Simeoni e via San Martino, travolti i veicoli in sosta e i bidoni dell'immondizia. Tutto per una conduttura che si è rotta ieri mattina...