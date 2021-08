«Si sopravvive a tutto ma il dialogo col prof è una storia diversa»

Andrea Rustichelli, con spirito inizia questo quinto anno al Filelfo di Tolentino? Cosa vi aspettate?

«Diciamo che quest'anno un po' di speranza ce l'abbiamo rispetto all'anno scorso. Nel 2020 si sapeva che il destino dell'anno sarebbe stato quello di finire a casa. Quest'anno un po' di ottimismo c'è».

Ottimismo nel senso che sperate di avere lezioni in presenza.

«Esattamente».

Ma voi come l'avete vissuta la Dad?

«È una storia abbastanza soggettiva, per molti studenti ha significato molte difficoltà. Io non mi sono adattato: sia per la mascherina che per le lezioni da casa. Rendimento e apprendimento non hanno risentito. Però per molti è stato un problema non da niente».

Qual è il pezzo più importante della vita in classe che è saltato?

«Senza dubbio il contatto diretto con il docente. A distanza il prof spiega e tu ascolti. In classe c'è piu interazione con il docente».

C'è anche questo risvolto della vita sociale che viene azzoppata.

«Sì ma io ho notato che il cambiamento nella mia classe è avvenuto sia in positivo che in negativo. Manca la parte del divertimento è ovvio che solo la classe in presenza ti offre. Però poi ho visto personalmente che tutti da casa riuscivano a ricevere. Molti hanno stretto rapporti e il gruppo-classe si è rinforzato. Una fotografia di questa cosa? Le chat di whatsapp, si ride anche con quelle»

Attese sui prof con il Green pass. Com'è il borsino del suo collegio dei docenti?

«La stragrandissima maggioranza sono tutti vaccinati e con green pass, una piccola minoranza ad oggi non ha deciso come fare».

Lei ha fatto il vaccino? I suoi compagni?

«Io doppia dose, i miei compagni praticamente tutti».

a. t.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

