Si riparte dai 12.052.111 euro di contributi finanziari richiesti al bando nazionale per la riqualificazione e sicurezza delle periferie e capoluoghi su un piano totale da 16.116.732 euro. Il restante 25% verrà coperto con contributi pubblici e privati. Le areeL'intervento più corposo riguarda il quartiere ex Iacp, via Marchetti e via Pergolesi che richiede investimenti per quasi 5 milioni per la riqualificazione di 21 edifici per 137 alloggi e 450 residenti, con più verde, un'illuminazione moderna e, soprattutto, di trasformare l'intera...