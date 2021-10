Si riorganizza il ministero della Salute

ANCONA Tra le altre misure prese con il decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri c'è la riorganizzazione del dicastero della Salute, volta a rafforzare la dotazione organica delle direzioni di livello generale. Nel provvedimento c'è anche un capitolo sulle disposizioni per il referendum. È previsto che al fine di consentire lo svolgimento della consultazione referendaria, la Corte di Cassazione possa avvalersi di 360 unità nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Altro tema, quello che regola l'esame di Stato di avvocato, per cui si estendono al 2022 le stesse regole che sono in vigore nel 2021, e si prevede che l'accesso ai locali sia consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass. Il Consiglio dei ministri nel decreto affronta anche l'accoglimento dei profughi afgani. Per fare fronte alle particolari e nuove esigenze relative all'emergenza in Afghanistan e all'accoglienza dei profughi, è incrementato di 3000 posti il sistema di accoglienza e integrazione. C'è spazio anche per il garante della privacy. In questo senso sono state introdotte, in coerenza con il quadro europeo, alcune semplificazioni alla disciplina prevista dal decreto legislativo 196/2003 del trattamento dei dati con finalità di interesse pubblico. Sono stati ridotti a 30 giorni i termini per l'espressione dei pareri del Garante in merito al PNRR. È stata inoltre potenziata la competenza del Garante al fine di prevenire la diffusione di materiale foto o video sessualmente espliciti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA