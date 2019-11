Si è insospettita, a fine ottobre, quando ha saputo che i tecnici comunali stavano programmando un intervento importante di manutenzione dei Laghetti del Passetto, con lo svuotamento delle vasche, dopo aver inaugurato il primo giugno il parco appena riqualificato con lavori per 750mila euro?

«Quando si fa un'opera pubblica anche dopo il suo collaudo la necessità di una messa a punto ricorre frequentemente. Il restyling dell'ascensore del Passetto, faccio un esempio, è stato progettato da un noto e stimato professionista esterno al Comune, scelto con gara. Ne è venuta fuori un'opera apprezzata da tutti, ma che dopo neanche un mese si allagava perché c'era un problema di messa a punto. In quel caso avremmo dovuto sospettare che il progettista era in combutta con la ditta? Ma stiamo scherzando? È fisiologico che un'opera fatta richieda una messa a punto. Il fatto che, collaudati i lavori, ci siano delle cose che non vanno non è affatto sintomo, di per sé, di un sospetto grave di reato. In quel caso si deve chiamare la ditta e dire di sistemare. L'intervento al Laghetti è stato fatto, non so ancora se è stato a carico della ditta esecutrice Procaccia, lo verificherò».

