Show nel grattacielo medievale La porta per accogliere i turisti

L'EVENTOANCONA Sulle pareti in muratura appena restaurate, dove nel 44 gli anconetani si riparavano dai bombardamenti aerei, si succedono le immagini di come sarà la città tra 3 o 4 anni. Le installazioni video proiettano i rendering dei progetti del Piano Strategico, dal Bando periferie al Social lab Archi Città, e dell'Iti Waterfront 4.0, il piano di riqualificazione del fronte mare che va da Porta Pia al porto antico. Ma proprio quelle pareti in mattoni faccia vista, che ora servono da fondale spoglio per le proiezioni di come saranno...