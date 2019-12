Shopping (a scrocco) di Natale Furti no-stop, paura nei palazzi

L'ALLARME

ANCONA Tempo di regali, anche per i ladri. E le case trasformano nei loro preziosissimi mercatini. Cercano soldi, ma soprattutto oggetti preziosi, li selezionano e prendono quelli che poi riescono a piazzare con maggiore facilità nella filiera parallela della ricettazione. Non agiscono di notte, ma appena dopo il tramonto, tra le 18 e le 20. Sia arrampicano con una facilità impressionante, scavalcano agilmente recinzioni e ci mettono un attimo ad entrare in casa. La brutta sorpresa stavolta è capitata in sorte a una coppia di sposi che abita un appartamento al primo piano di una palazzina di via Antinori, alle Grazie. Per la verità è uno spiacevole dèjà-vu, hanno vissuto la sgradevole sensazione dell'intimità violata per la seconda volta. I

Un lavoro pulito

ladri sono entrati nel tardo pomeriggio, con il favore del buio. Hanno scavalcato la recinzione del giardino, scegliendo un punto nascosto. Dovevano essere professionisti. Entrare in casa, forzando una finestra, è stato un gioco da ragazzi. E il blitz si è risolto in un lavoro pulito. Dopo essersi aperti una via per entrare nell'abitazione, sono andati dritti in camera. «Hanno aperto il comò e dentro un cassetto hanno preso un anello e una spilla d'argento di mamma», racconta rammaricata la proprietaria. «Hanno toccato solo quello». Volevano solo l'oro e l'hanno trovato. «Forse utilizzando una specie di metal detector - ipotizza la vittima del furto -. Dall'armadio hanno tirato fuori una scatola di metallo, ma dentro c'erano solo cinte». Hanno lasciato anche i due orologi che i coniugi tengono sul comodino, i proprietari li hanno trovati sopra il letto. Probabilmente non rientravano nella lista dello shopping (a scrocco) di Natale della banda. Che forse è dovuta scappare precipitosamente. Il rischio per marito e moglie è stato quello di trovarseli davanti in un faccia a faccia da batticuore. «Potrebbero essere stati avvisati da qualcuno fuori mentre noi parcheggiavamo, la stanza con la finestra spalancata era ancora calda, segno che erano appena fuggiti». La coppia, terminato il rapido inventario di denaro e oggetti preziosi, visto che all'appello non mancava più niente, ha chiamato la polizia per la denuncia. Dovrebbe trattarsi di una delle tante batterie di ladri, piccole bande itineranti che marcano il territorio, studiano le loro vittime e mettono a segno i mordi e fuggi per poi spostarsi in altre zone per altre case da depredare. Come l'appartamento che l'altra sera è stato ripulito in via Colleverde, sempre zona Grazie.

Veloci ad agire

I ladri sono entrati in azione a metà pomeriggio, l'ora X, dopo le 17. Si sono arrampicati fino al secondo piano passando da un terrazzo di un appartamento, al cui interno c'era la proprietataria che non si è accorta di niente. Poi si sono aggrappati al tubo del gas come agili acrobati, hanno rotto la finestra e sono entrati. Questione di attimi e i malviventi avrebbero rischiato il faccia a faccia con un ragazzino di 13 anni che si era accorto di strani movimenti e preoccupato era andato ad avvertire una vicina di casa. In questo caso il bottino è ancora da quantificare, dopo qualche ora le vittime hanno chiamato la polizia.

Le indagini

Gli agenti hanno raccolto tutti gli indizi, gli esperti della scientifica hanno cercato le impronte. Anche da un particolare all'apparenza di poco conto può arrivare la svolta delle indagini e si riesce a dare un volto e un nome ai fantasmi che rimbalzano invisibili di casa in casa seminando danni, paura e ferite nell'animo.

Emanuele Coppari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA