Shaboo e ketamina le droghe sintetiche passano per Ancona

LE NUOVE FRONTIERE

ANCONA Si trovano sotto forma di polvere ma anche liquide, oppure vengono spacciate come pasticche, sali sali da bagno, confetti. Sono le droghe sintetiche diffuse nelle Marche e in provincia di Ancona: sembra innocue ma in alcuni casi possono provocare gravi danni cerebrali o l'arresto cardiaco. Sbagliato, sbagliatissimo, sottovalutarle. Tra le sostanze più in voga ci sono il Cobret, il Ghb e lo Speed. Il primo è un derivato dell'eroina con una quantità di principio attivo molto bassa: dopo l'assunzione di ecstasy, il cobret calma e rilassa. Un mix micidiale che può portare anche ad effetti devastanti per il sistema nervoso. Il cosiddetto Ghb è invece una sostanza psicoattiva utilizzata in passato come anestetico generale. È assunto assieme o dopo l'ecstasy: in dosi moderate ha effetti rilassanti, mentre quantità maggiori danno spossatezza e disorientamento. Se viene mescolato con l'alcool il Ghb può essere letale. Di queste droghe però la più diffusa in Italia è sicuramente lo Shaboo e anche in provincia di Ancona proprio nei mesi scorsi la polizia è riuscita ad intercettare quattro spacciatori alla stazione di Ancona con addosso dieci grammi di sostanza sotto forma di cristalli. La sostanza, proveniente dalle Filippine, è una potentissima anfetamina che si presenta in cristalli molto simili al sale grosso. Si assume fumando i cristalli in una pipa di vetro come il crack. Eccitazione, euforia e totale perdita dei freni inibitori sono gli effetti, ma possono durare dalle otto alle ventiquattr'ore. La droga sintetica più diffusa nei rave party è invece la Ketamina, detta anche Special K, Cat Valium o semplicemente K ma conosciuta per lo più come droga dei cavalli. Questo stupefacente ha effetti psichedelici, cioè provoca la dissociazione tra corpo e mente.

