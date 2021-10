Sgarbi sul caso di Villa Buonaccorsi «Riconosco il merito della Regione»

LA VICENDA

ANCONA C'è voluto un video, l'ennesimo, di Vittorio Sgarbi per mettere in fila impegni e meriti sul destino di Villa Buonaccorsi, complesso monumentale di Potenza Picena su cui il ministero dei Beni culturali ha deciso di esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto. Un'operazione importante per il futuro di un bene storico così prezioso, su cui il Pd ha voluto subito mettere il cappello senza pensare alla reazione immediata della Regione, che per mesi ha lavorato sotto traccia fino a raggiungere un simile risultato.

La situazione

C'è voluto dunque l'intervento diretto del terzo interessato, il critico d'arte, che ha sostenuto la battaglia per la salvaguardia ed il rilancio di Villa Buonaccorsi. «Riconosco l'impegno della Regione e del Comune di Potenza Picena nella vicenda di Villa Buonaccorsi - l'incipit di Sgarbi nel video postato su Facebook -. Non voglio assumermi meriti, nè sostenere una parte politica (il Pd, ndr) ma non sapevo dell'impegno di Acquaroli che si è dichiarato disponibile ad esercitare il diritto di prelazione se il ministero non fosse stato interessato».

I chiarimenti

Sgarbi ricostruisce i passaggi e ricorda anche di avere partecipato, successivamente, ad un incontro con il governatore, l'assessore Latini, il sottosegretario Borgonzoni ed il dirigente Orsetti durante il quale si è deciso che i fondi regionali già intercettati nel bilancio per l'eventuale acquisto, sarebbero invece serviti per mettere in sicurezza dell'immobile. «Prendo atto dunque dell'impegno della Regione e al di là di ogni polemica possiamo finalmente dire di essere arrivati alla conclusione di un percorso che è un inizio per il rilancio di quel bene. E per questo ringrazio il presidente Acquaroli».

L'ordine cronologico

Ma per fare ulteriore chiarezza è intervenuta direttamente l'assessore regionale alla Cultura, Giorgia Latini, con un video girato proprio davanti alla Villa oggetto del contendere. L'intenzione è quella di rimettere in fila, in ordine cronologico, tutti i passaggi istituzionali che hanno portato all'interesse del ministero, a cominciare da luglio quando con il governatore iniziano a ragionare sulla strada del diritto di prelazione: «Con il governatore ho subito contattato la sottosegretaria Lucia Borgonzoni, la quale si è interessata immediatamente alla vicenda scrivendo alla Soprintendenza delle Marche». La risposta non ha tardato, l'ente ha ribadito che si sarebbe attivato anche con sopralluoghi «e così è stato. Il tutto mentre l'8 settembre in consiglio regionale (due mesi dopo l'iter avviato dalla Regione), il Pd ci chiedeva di attivarci per Villa Buonaccorsi. Siamo stati accusati di propaganda, un esponente dem (il senatore Mario Morgoni, ndr) ha scritto nero su bianco che il ministero non avrebbe acquistato quel bene. È andata diversamente, altro che propaganda. Le istituzioni non possono essere svilite, specie quando lavorano per arrivare a risultati».

mtb

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA