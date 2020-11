Sgambetto M5S al Pd che perde le vicepresidenze di 2 commissioni

ANCONA Il massacro di Fort Apache. Il Partito democratico, già a terra dopo il risultato elettorale che l'ha relegato all'opposizione, perde anche due delle tre vicepresidenze alle Commissioni permanenti su cui aveva puntato. Un'imboscata in piena regola che ha creato un asse tra il centrodestra ed il Movimento 5 stelle di segno diametralmente opposto rispetto a quello che regge il governo romano. Ma procediamo con ordine. Nella pausa del Consiglio regionale dedicato all'emergenza Covid, sono state formate le quattro commissioni permanenti: Affari istituzionali, Sviluppo economico, Governo del territorio, Sanità. Da galateo consiliare, la maggioranza sceglie il presidente mentre l'opposizione il vice, ma ieri il blitz del centrodestra ha rimescolato le carte in tavola. Era dato per assodato che l'ex assessore al Bilancio Fabrizio Cesetti ricoprisse l'incarico di vice nella II commissione, mentre l'ex sindaco di Macerata Romano Carancini nella IV. Il voto segreto, però, ha consegnato le cariche alle due consigliere grilline: Marta Ruggeri nel primo caso, Simona Lupini nel secondo. Risultato ottenuto grazie ad un voto del centrodestra andato alle pentastellate in ciascuna delle due commissioni. Ed i dem sono insorti, parlando di «gesto politicamente ignobile» e di comportamento «poco istituzionale» da parte della maggioranza, che ha scelto di fatto anche i vicepresidenti dove ha potuto. Alla fine della fiera, presidente della I sarà Renzo Marinelli (Lega), con vice Ruggeri (M5S), nella II presidente è Andrea Putzu (FdI) e vice Antonio Mastrovincenzo (Pd), nella III Andrea Maria Antonini (Lega) presidente e Luca Santarelli (Rinasci Marche) vice, nella IV Elena Leonardi (FdI) presidente e Lupini (M5S) vice.

