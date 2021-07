Sessanta casi di nuovi positivi Uno su tre è ad Ancona

7Sessanta casi di nuovi positivi è il bilancio della situazione epidemiologica di ieri registrata dal bollettino unico della Regione. Il percorso nuove diagnosi ha contemplato1453 tamponi tra molecolari e screening antigenico mentre sul fronte dei guariti, i tamponi sono stati 1231. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, Ancona guida le cinque province con 21 nuovi casi, poi seguono Macerata con 12, Ascoli con 9, Pesaro con 8 e Fermo con 3 (sette invece i casi da fuori regione). Per quanto riguarda la descrizione del contagio invece uno caso su tre riguarda il contatto stretto con un caso positivo, 18 invece sono cluster famigliari e 10 i paucisintomatici. Lieve balzo in avanti invece per quello che riguarda la situazione sanitaria: sono due in più i ricoverati (nei reparti di malattie infettive) che sono sempre distribuiti tra Marche Nord, gli Ospedali Riuniti di Ancona e il Murri di Fermo. Restano due i pazienti ricoverati nei reparti di rianimazione. Non ci sono stati decessi. Infine sono otto gli ospiti della Rsa di Ripatransone. Complessivamente in questo momento ci sono 1978 persone in isolamento domiciliare di cui 41 sanitari. Di essi 594 sono sintomatici: Ascoli con 201 è la provincia con il numero più corposo di pazienti sotto osservazione, seguita da Ancona con 170 e Pesaro Urbino con 156. Interessante rilevare come come dall'inizio dell'epidemia Covid-19 siano stati 307mila i casi e i contatti in isolamento domiciliare: ben 102mila nella provincia delcapoluogo di regione, poi c'è Pesaro con 85mila.

