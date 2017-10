«Serve un nuovo mercato o abbiamo i giorni contati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPELLOANCONA «Questo mercato ha i giorni contati» dicono gli operatori di piazza d'Armi. Come non comprenderli: gli spazi sono ridotti, la struttura è vecchia, le condizioni igieniche non sono il massimo. E' arrivato il momento di pensare a un nuovo market in stile europeo altrimenti andrà sempre peggio e le chiusure di tre attività nell'ultimo anno lo dimostrano. «Nessuno è interessato a rilevarle, ci sono spazi vuoti e questo è indicativo - spiega il macellaio Luciano Pasquini - Da una vita che aspettiamo la riqualificazione...