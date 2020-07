SERIE B

ASCOLI L'Ascoli al Marulla di Cosenza con il dubbio legato a Nikola Ninkovic. Il fantasista bianconero si è fatto male ad un occhio in uno scontro di gioco con un difensore del Crotone e non è ancora al meglio. I medici stanno accelerando sul recupero perchè a Cosenza l'Ascoli si giocherà una grossa fetta di salvezza e la presenza del giocatore serbo sarebbe molto importante. Le due squadre sono divise da soli due punti: 33 per i bianconeri e 31 per i calabresi. Il tecnico Davide Dionigi se non dovesse recuperare Ninkovic si troverà a ridisegnare il reparto offensivo, con Marcello Trotta in campo dal primo minuto al fianco di Gianluca Scamacca supportati da Leonardo Morosini, oppure schierando un centrocampo a 5 con Trotta e Scamacca soli davanti.

La rifinitura

Oggi la squadra svolgerà la rifinitura prima di partire per la Calabria, di seguito avremo maggiori indicazioni. In dubbio rimane anche Riccardo Brosco assente contro il Crotone per una contrattura. Non ci sarà neanche Andrew Gravillon che sconterà la seconda delle tre giornate di squalifica in attesa dell'esito del ricorso che la società ha inoltrato al giudice sportivo. Qualora venisse accolto Gravillon tornerebbe in campo contro la Salernitana venerdì 10 luglio. C'è la possibilità, qualora Brosco non recuperi, di vedere contro i calabresi lo stesso reparto difensivo di lunedì scorso: Erik Ferigra, Luca Ranieri, Nahuel Valentini. Il resto della squadra non ha subito variazioni per quanto riguarda gli allenamenti. Al Picchio Village si attende Lorenzo Rosseti, che ha terminato le terapie dopo l'intervento chirurgico al ginocchio, e si appresta a iniziare il lavoro sul campo, appare chiaro che non tornerà disponibile per il resto del campionato. Il rientro in gruppo è previsto per mercoledì. L'Ascoli partirà per Cosenza con un bagaglio di speranze. Contro Venezia e Crotone il gruppo ha mostrato segnali di ripresa.

Qualcosa

è cambiato

La squadra è composta da giocatori di qualità tecniche, si ritrova con una classifica deficitaria per una serie di vicissitudini negative, tra cui la parentesi Abascal. Con l'arrivo di Dionigi e del direttore sportivo Giuseppe Bifulco qualcosa è cambiato, almeno nel modo di stare in campo. Un allenatore scelto da Bifulco e spuntato a sorpresa dopo il vano tentativo di riportare alla base Zanetti. Ma ormai è inutile piangere sul passato e l'Ascoli a Cosenza si gioca molto del suo futuro. L'importanza della sfida è lampante, lo sanno calciatori, staff, società e tifosi, per questo gli Ultras 1898 hanno voluto esprimere la loro vicinanza al gruppo pur senza poter andare allo stadio.

Il sostegno dei tifosi

«Gli Ultras 1898 come in ogni situazione difficile, fin da subito sono intervenuti - riporta il comunicato - Già prima della trasferta di Venezia hanno chiesto il rispetto per ciò che l'Ascoli rappresenta per la città e il popolo Piceno, di tirare fuori il senso di appartenenza che da sempre contraddistingue il nostro sodalizio. Puntiamo tutti uniti, alle ultime 7 partite per dare seguito al timido cambio di passo che abbiamo visto negli ultimi incontri».

Anna Rita Marini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA