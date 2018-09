«Senza quei fondi si muore» In piazza l'ira delle periferie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROTESTA ANCONA «Abbiamo appena iniziato e questo non vale solo per Ancona, ma per tutta Italia». Il sindaco Valeria Mancinelli guida la carica del Periferie Pride e il monito lanciato al governo nazionale affinché sblocchi le risorse per il restyling urbano viene raccolto anche dai cittadini, con il grido d'aiuto commosso della rappresentante del supercondominio multietnico tra via Marchetti e Pergolesi, Stefania Gabbianelli: «bloccare i fondi significa ucciderci. Tutti meritano una vita dignitosa».È toccato a lei dare voce ai tanti...