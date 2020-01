SENIGALLIA «Sono sconvolto per l'accaduto». A parlare è Enzo Tombari, titolare insieme al fratello Gabriele della discoteca Megà. Ha scoperto solo nella tarda mattinata di ieri l'accaduto. «Sono andato via verso le 6.30 racconta ho visto passando che c'erano i vigili del fuoco e la polizia però mai avrei potuto immaginare una cosa del genere. Ho pensato ad un incidente ma sembrava una situazione tranquilla, veicoli in mezzo alla strada non c'erano. Poi era anche distante dalla discoteca quindi non potevo immaginare si trattasse di due mie clienti. Sono davvero addolorato». Due amiche che erano venute a Senigallia per trascorrere una serata all'insegna del divertimento e invece hanno trovato la morte. Proprio come era accaduto alle sei vittime di Corinaldo. In seguito alla tragedia della Lanterna Azzurra i controlli sono stati intensificati e ne sa qualcosa il titolare del Megà che, di fronte ad una commissione di vigilanza molto scrupolosa, è dovuto rimanere chiuso per diversi mesi. Da fine maggio fino al primo weekend di ottobre. «Era stata una serata bellissima prosegue dedicata agli anni Ottanta e Novanta ed ero andato via soddisfatto perché tutto si è svolto regolarmente senza problemi. Poi invece questa tragedia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA