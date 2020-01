Semaforo trappola Contatto auto-pedone sulle strisce pedonali

L'INCIDENTE

ANCONA Pochi secondi prima, su quelle strisce pedonali, era sfilata una corrozzina per bambini sospinta da una mamma. Poi tocca a una signora attraversare via Conca e il semaforo pedonale, all'incrocio con via Esino, dà ancora il verde. Il pedone ha quasi finito di attraversare sulle strisce, mancano due metri al marciapiede sul lato del centro commerciale viola, quando da via Esino svolta a destra per imboccare via Conca una Fiat Panda, guidata da un'altra donna, che arriva a contatto con la signora sulle strisce e la fa cadere sull'asfalto. È successo ieri mattina alle 10 e 45 e per fortuna (data la velocità moderata dell'auto) la donna si è subito rialzata, apparentemente senza danni, soccorsa dalla stessa conducente dell'auto che se l'è ritrovata davanti. Ma com'è potuto accadere? Semplice: mentre la donna a piedi attraversava, convinta di essere al sicuro grazie al via libera del semaforo per i pedoni, anche la conducente della Panda aveva in simultanea disco verde, sia pure con l'avvertenza di fare attenzione ai pedoni. Un semaforo che chiamano intelligente, per la capacità di regolare la durata del verde su via Conca in base ai volumi di traffico, ed evitare che le code arrivino a intasare la Flaminia da una parte e la rotatoria dall'altra. Ma che può diventare una trappola, specie per chi attraversa a piedi: il verde per i pedoni dura 33 secondi sui due semafori di via Conca, ma dopo 8 scatta il verde anche per i veicoli che da via Esino svoltano a destra verso la statale.

