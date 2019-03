Sei vigili urbani in pensione slitta il presidio del Piano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA Da gennaio 40 le denunce per furti in appartamento ad Ancona, mentre erano 210 lo scorso anno nel capoluogo e in provincia. «Una preoccupante escalation di furti denunciano i consiglieri della Lega Ausili, Andreoli e De Angelis - l'Amministrazione anziché continuare ad affermare che Ancona è una città sicura, deve riconoscere l'esistenza del problema e puntare sulla Polizia locale». «Attualmente ha spiegato Stefano Foresi, assessore alla Sicurezza - sono in servizio due vigili di quartiere. Uno tre volte alla settimana è agli...