Sei location per i frigo del vaccino anti-Covid

ANCONA Sei siti per ospitare i frigo a -80° dove verranno stoccate le dosi del vaccino anti-Covid targato Pfizer-Biontech in arrivo in Italia e nelle Marche dal 15 gennaio. Dopo l'ok dell'Fda (l'agenzia americana del farmaco), infatti, è atteso a breve il disco verde della gemella europea. Durante la conferenza Stato-Regioni di sabato pomeriggio, Palazzo Raffaello ha comunicato le location individuate: si tratta delle strutture di Fossombrone, Jesi, Inrca, Camerino, Fermo ed Ascoli. Se è qui che verranno immagazzinati, la somministrazione avverrà invece negli ospedali e nei distretti sanitari. Alle Regioni è stato inoltre chiesto di trasmettere, a stretto giro di posta, i nomi degli operatori sanitari che daranno il loro consenso a vaccinarsi. Aspetto che apre la porta al tema dell'obbligo vaccinale almeno per il personale sanitario, di cui si sta discutendo in questi giorni anche a livello nazionale. «Quella dell'obbligatorietà è una questione importante emersa durante la Conferenza fa sapere l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini e nei prossimi giorni ci confronteremo di nuovo per approfondirla nel dettaglio. Anche perché, al momento, le caratteristiche del vaccino ancora non si conoscono precisamente». Intanto però, sono 80mila le dosi che arriveranno nelle Marche a gennaio, indirizzate al personale sanitario pubblico e privato ed alle Rsa: «parliamo di 40mila persone (per il vaccino è necessario il doppio richiamo), di cui 23mila circa della sanità pubblica».

