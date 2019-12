Segretario generale Divisi i compiti

ANCONA Le competenze del segretario generale per ora affidati a quattro dirigenti. Da ieri infatti Giuseppina Cruso (nella foto con il sindaco) ha preso servizio al comune di Monza, il sostituto «dovrebbe essere nominato entro 7-10 giorni, il tempo di completare l'iter burocratico per il nuovo segretario generale» ha affermato il sindaco Valeria Mancinelli rispondendo a un'interrogazione del consigliere Eliantonio (Fdi). Il quale nella risposta non ha risparmiato bordate politiche al sindaco. «Lasci perdere la candidatura a governatore della Regione, il Pd non la vuole. Torni a pensare ad Ancona e non vada in piazza con le sardine». «È stato male informato» la replica fuori microfono del sindaco. In attesa della nomina ufficiale, suddivise le funzioni del segretario generale. Dall'Asur è infatti stato distaccato il dirigente Alberto Caiozzo a cui per ora è stata affidata la direzione Affari istituzionali e risorse umane. Il ruolo di vicesegretario è stato invece confermato al dirigente Massimo Demetrio Sgrignuoli e in su assenza alla dirigente Paola Calabrese. Nel decreto di conferma di questi ruoli il sindaco ha indicato anche una terza figura come vicesegretario: Giorgio Foglia, dirigente Studi, aggiornamenti normativi e contratti pubblici. Foglia presente ieri in consiglio comunale.

