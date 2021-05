Segnali di rialzo, nell'ultima settimana, ci sono stati anche nella fascia d'età 19-24, quella che ricomprende anche gli universitari, con i contagi saliti da 143 a 153.

Discorso opposto vale per gli anziani, che cominciano a essere protetti su vasta scala dai vaccini. Nella fascia d'età 80-89 i contagi sono scesi dai 254 casi della settimana 8-14 marzo, quando è partita la fase dei richiami con la seconda dose che in 2-3 settimane porta all'immunizzazione completa, ai 49 casi dell'ultima di aprile, praticamente un quinto rispetto al picco. Per gli over 90 la riduzione è stata dei due terzi, con una discesa da 89 casi a 28. Effetto senz'altro dei vaccini, ma anche del calo generalizzato dei contagi, visto che nello stesso periodo nelle Marche sono diminuiti anche i contagi nella fascia d'età 70-79 anni, che pure ha iniziato a essere vaccinata con la prima dose solo il 6 aprile e non ha ancora uno scudo generalizzato: i casi sono scesi dal picco di 409 nella settimana 29 marzo-4 aprile ai 131 (un terzo) della settimana 19-25 aprile. L'età media dei contagiati intanto, proprio per effetto della vaccinazione dei più anziani, continua a scendere: era di 47,3 anni nella prima settimana di aprile, è diminuita progressivamente fino a 40,5 anni nell'ultima settimana del mese.

Lorenzo Sconocchini

