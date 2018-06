Seggiola del Papa, Trave e Frati La mappa dei costoni a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ALLARME ANCONA La falesia della riviera del Conero è instabile. Le due frane in mare di domenica mattina, in una zona interdetta alla balneazione vicino alla spiaggia dei Frati, non sono le uniche. Dal Passetto a Numana, più volte sono caduti massi in mare e tantissimi cartelli di divieto di balneazione vietano la possibilità di tuffarsi o prendere il sole in meravigliosi tratti della costa. Uno tra questi, è la zona del Passetto sotto il Cardeto e il duomo. Qui, da quasi dieci anni, nel tratto di spiaggia che va dalla grotta 9 fino alla...