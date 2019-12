Security privata in campo contro il caos della movida

L'ALLARME

ANCONA Steward in campo per un divertimento più sicuro. E' la risposta degli operatori di piazza del Papa all'aggressione choc avvenuta sabato sera nel salotto della città, quando le felicità per un brindisi di compleanno è stata spazzata via dalla violenza gratuita di un paio di bulletti che, per futili motivi, hanno spaccato un bicchiere in testa ad un ragazzo e sferrato calci e pugni a uno suo amico, proprio nella sera in cui festeggiava i 37 anni.

«Un episodio grave ma isolato» sottolineano i gestori dei locali, che non vogliono ridimensionare i fatti, ma rifiutano il concetto di problema sicurezza in una piazza in cui negli ultimi anni non è mai accaduto niente di simile. «Evitiamo di demonizzare il principale luogo di aggregazione della città», è il messaggio lanciato dai commercianti che ieri mattina si sono riuniti per confrontarsi sulle contromisure da adottare perché certi episodi non si ripetano più. Subito è stata individuata una soluzione condivisa: ingaggiare due steward, iscritti all'elenco prefettizio, per assicurare decoro e sicurezza. «Saranno operativi ogni venerdì e sabato e nei prefestivi, dalle 22 alle 3 di notte, a partire da questa settimana - annuncia Federico Pesciarelli del Raval -. Gireranno per la piazza, saranno riconoscibili dalla loro pettorina e assisteranno la clientela per fornire informazioni e garantire ordine nei momenti di massima affluenza. Più ci avviciniamo al Natale, infatti, e più questa zona sarà affollata, grazie anche ai mercatini e agli altri eventi promossi dal Comune. Non esiste un problema di sicurezza in piazza del Papa, ma alla luce di quello che è successo, siamo tutti d'accordo nell'adottare degli accorgimenti. Tutta l'area è coperta da telecamere, quelle dei locali e quelle della Prefettura: ci auguriamo che i responsabili dell'aggressione vengano individuati e puniti».

Le piante abbattute

Sì perché il rischio è che per la stupidità del singolo paghi la collettività e l'ultima cosa che vogliono gli operatori, ma in generale tutti gli habitué della piazza, è l'ennesima mannaia sul divertimento cittadino in tempi in cui organizzare attività di pubblico spettacolo è sempre più complicato. Ad ogni modo, un antidoto va trovato, benché gli eccessi siano sempre riconducibili alla sciocchezza individuale di chi, annebbiato dall'alcol, in estate si è divertito a scaraventare a terra le piante di via degli Orefici e via Lata o, nell'ultima festa universitaria in piazza Martelli, ha fatto sparire un cartello per la sosta degli invalidi. «In piazza si respira un'atmosfera piacevole e non sarà questo episodio, che va isolato e contestualizzato, a rovinarla - spiega Pesciarelli -. Per questo risponderemo con una coppia di steward abilitati, in modo da regolare il grande afflusso di clienti, in previsione del periodo natalizio, e garantire sempre un divertimento sano. Ma guai a puntare il dito contro piazza del Papa: qui le regole le rispettiamo, speriamo che nessuno abbia intenzione di farla morire».

Coltello sotto il giubbetto

In mancanza di una denuncia formale da parte delle vittime, la polizia non ha potuto avviare le indagini sulla rissa di sabato notte: gli aggressori - un paio di ventenni stranieri, uno dei quali avrebbe mostrato un coltello nascosto sotto il giubbetto - restano per ora impuniti. «Speriamo che vengano individuati e che resti un caso isolato - è l'auspicio di Federica Spigarelli, titolare del pub 31.12 -. Sono qui da 5 anni, non è mai accaduto niente di simile. E' un peccato perché la stupidità di una persona rischia di rovinare il gran lavoro fatto per l'offerta di una piazza vivibile e sicura, sempre più punto di riferimento per i giovani. Gli steward serviranno a collaborare con le forze dell'ordine e faranno da deterrente per i malintenzionati».

