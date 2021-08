Secondo, il masterplan non è un raccogliticcio dei fondi degli anni scorsi come dice Ceriscioli. Dentro ci sono anche i milioni del Pnrr che vanno messi subito a terra per gli adeguamenti sismici ed energetici sennò si perdono. Terzo, il modello di sanità da costruire implica una ricerca approfondita dei fabbisogni. Ad esempio Marche Nord doveva frenare la mobilità passiva verso la Romagna? Lo ha fatto? C'è uno studio che certifica questo? Dobbiamo verificare tanti aspetti. Nel frattempo commissiono uno studio. Il fabbisogno non è di destra o di sinistra: su quello costruiremo il piano socio sanitario che integrerà tutte le esigenze».È

I direttori generali della sanità sono da cambiare o vanno bene?

«Hanno un contratto, andremo avanti: è inutile ora aprire riflessioni. Come fai a valutare un manager in tempo di pandemia? Dobbiamo continuare a fare squadra. Il tema chiave è costruire il piano socio sanitario, aziende e direttori si declinano contemporaneamente ad esso. Approfitto per ringraziare tutti gli operatori della nostra sanità: sono stati straordinari in questo anno e mezzo»

.

La scelta di Mancini testimonial è stato un lancio eccezionale per il turismo e una scommessa vinta già dopo due mesi. Cosa ci sarà su questa scia?

«Mancini non è stato solo una questione di marketing per noi. Rappresenta l'orgoglio marchigiano, è l'emblema delle Marche che da regione piccola esprime sempre una grande eccellenza. Il citì azzurro ha raffigurato una realtà geografica spesso collocata in maniera non precisa e l'ha portata ai massimi livelli europei. Mancini porta un messaggio che va oltre il turismo: dà consapevolezza a tutta la nostra regione della sua forza. Gliene siamo grati. Poi vedrete la nuova Svem, l'agenzia del turismo molte altre cose sono in arrivo».

Nella giunta regionale, se guardiamo l'esposizione mediatica l'uomo forte di Fratelli d'Italia sembra essere Guido Castelli. Non teme di finire nell'ombra del suo assessore ?

«Qui conta solo tradurre i progetti del programma in azioni e fatti. Su quelli saremo giudicati tutti a partire dal sottoscritto. Se una figura fa bene e porta valore aggiunto, che sia Castelli o qualsiasi altro assessore, io sono contento. Piuttosto sarei stato preoccupato del contrario»

.

Il caso-porto ha evidenziato quanto difficile sia cercare di cambiare un'impostazione che da 25 anni era appannaggio del centrosinistra. Un episodio o un paradigma?

«Io collaboro con tutti quelli che guardano al futuro della regione in termini di competitività a condizione che ci siano ragionamenti scevri dall'ideologia, restando pratici su competenze e progettualità».

Però sul porto vi siete scontrati di brutto. Rischia di essere il menù dell'autunno caldo?

«Io avevo chiesto discontinuità e i fatti mi hanno dato piena ragione. Al ministro abbiamo chiesto figure competenti poi sapete come è andata a finire: abbiamo recuperato i soldi, qualcosa che evidentemente non funzionava, c'era. Ma ormai è una pagina chiusa, guardiamo avanti».

Con il governo Draghi le Marche hanno sbloccato diverse questioni sulle infrastrutture, a cominciare dal Pnrr, le Autostrade e appunto l'incremento delle risorse per i porti. Condivide il giudizio negativo sul governo Draghi della leader del suo partito Giorgia Meloni?

«Certo che condivido il giudizio del presidente Meloni: FdI riconosce l'autorevolezza di Draghi ma denuncia anche le scelte in continuità con Conte. Allo stesso modo condivido anche che nella Conferenza Stato-Regioni il governo centrale abbia sanato alcuni deficit che qualcun altro ha creato e per questo dialogo con tutti i ministri. Ma sono due livelli diversi»

.

Obiettivi per i prossimi 12 mesi?

«Ci servono da qui a ottobre altre leggi per fare bandi, costruire agenzie, mettere a terra progettualità. I temi chiave sono quattro: sanità, ricostruzione, infrastrutture e lavoro. E poi c'è la partita fondamentale dei fondi europei e del Pnrr. Abbiamo inaugurato un pezzo importante della Quadrilatero, il mio sogno è inaugurare la Guinza».

