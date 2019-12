Secondo Giancarlo Gioacchini, vicepresidente Confesercenti Marche, la ragione sta nella «globalizzazione in generale che porta questi franchising ad aprire anche nelle piccole città. Il settore del commercio è in forte crisi e lo sbocco per chi vuole aprire un'attività è quello del food perché il cibo tira sempre». E non a caso, tra le idee regalo più gettonate ci sono proprio i prodotti enogastronomici, oltre a smartphone, gadget tecnologici e non. «Le aspettative sono ottimistiche azzarda una proiezione Gioacchini Da qualche giorno vedo un certo movimento e mi sembra che le persone si siano svegliate un po' prima per l'acquisto dei regali e c'è già chi compra. Con l'Immacolata che il periodo natalizio ha il tradizionale avvio e da domani (oggi, ndr) si valuterà se il termometro funziona o no». Negli scorsi giorni, Confcommercio ha illustrato l'andamento dei consumi ed i trend di spesa natalizi, prevedendo una spesa media pro capite di 169 euro e le Marche non si differenzieranno. «Non vediamo picchi di crescita di anno in anno analizza Polacco e anche per questo Natale prevediamo calma piatta in alcuni settori. È un fatto che l'economia non stia andando bene. Se il comparto tecnologico vedrà un aumento del 2-3%, e andranno bene le vendite di prodotti enogastronomici ed oggetti per la casa, per l'abbigliamento non vedremo picchi, anche perché ormai il periodo di spesa si è dilatato. Oggi, con il Black friday si comincia prima e si finisce dopo con i saldi di gennaio».

