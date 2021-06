Seconda settimana da fascia bianca calano i ricoveri e nessun decesso

ANCONA Anche questa settimana le Marche marciano con dati Covid da zona bianca, pur essendo ancora in giallo. Ma questo significa che il passaggio nella fascia dove vengono eliminate tutti divieti determinati dalla pandemia (tranne distanziamento e mascherine) si avvicina a grandi passi. Attualmente infatti l'incidenza dei casi per 100mila abitanti in calo da 34 a 27,5 e se verranno confermati anche la prossima settimana la regione passerà al bianco il 21 giugno. Lo ha annunciato in un post su Facebook il presidente della Regione Francesco Acquaroli. Intanto nell'ultima giornata esaminata dall'osservatorio epidemiologico delle Marche si è assistito a un calo di test positivi, ad un' ulteriore diminuzione di ricoverati e nessuna vittima correlata alla pandemia. Sono 43 i positivi emersi su 1.257 nuove diagnosi (3,4%): il numero più alto di casi rilevato in provincia di Ancona (14); seguono le province di Macerata (11), Fermo (8), Pesaro Urbino e Ascoli Piceno (4 ciascuna); due i casi da fuori regione. Altri tre positivi nel percorso Screening su 454 (1%). Nessun decesso nell'ultima giornata e il bilancio di vittime resta fermo a 3.025. Ancora in discesa i ricoveri: sono 80 (-6) e nell'ultima giornata nessun decesso correlato (3.025 le vittime finora). In un giorno -2 ricoverati in Semintensiva (25) e -4 nei reparti non intensivi (45), invariato il numero di degenti in Terapia intensiva (10). Sette le persone dimesse in 24ore; 65 gli ospiti di strutture territoriali (-2) e pronto soccorso ancora Covid-free.

