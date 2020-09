Se l'anima della visione bike delle Marche è il dirigente del turismo dell'ente regionale Raimondo Orsetti, il braccio operativo dell'operazione Marche Outdoor è il funzionario Alberto Mazzini che, con il consulente di e-Lios Chiara Ercoli, ha tradotto la visione in una realtà organizzata. «Tutto nasce dalla volontà di rilanciare i territori colpiti dal sisma con un indirizzo eco-sostenibile - spiega Mazzini - e di farli rinascere attraverso il turismo lento, in particolar modo il cicloturismo, che in abbinamento con il trekking, il Nordic Walking, i cammini di fede sono in perfetta simbiosi con l'ambiente». Focus dell'operazione non tanto il ciclista ma il cicloturista. «Non ha in testa il traguardo chilometrico ma pedala in contatto con la natura e vuole vivere il territorio, la sua cultura, fa delle pause ed assaggia le tipicità».

Sistema strutturato

Nasce allora un sistema di percorsi georeferenziati (simili a tanti), ma strutturati intorno a tematiche (peculiari delle Marche), in simbiosi con una rete di accoglienza (il che fa la differenza). «Intorno al Bike Marche si sono organizzati ben 200 operatori, in accordo con il Coni, sono stati formati 150 accompagnatori ciclo-turistici e numerose aziende agricole ed artigiane hanno voluto essere coinvolte». Con Michelangelo Pistoletto, la visione del Bike nelle Marche acquisisce una dimensione filosofica. «Per il Maestro - osserva Mazzini - questo progetto mette al centro l'uomo e lo pone in un sistema eco-ambientale ed ecosostenibile perfetto. Ragione per cui i percorsi si chiamano Marche Rebirth. Trovano ispirazione nella filosofia del Terzo Paradiso, rappresentata da tre anelli concentrici e dall'invito alla rinascita culturale economica e sociale attraverso l'arte, la cultura, le tradizioni, le leggende».

Il territorio

Percorsi che si svolgono su strade di secondo livello, vale a dire a bassa percorrenza, che emozionano e trasformano il territorio in un museo a cielo aperto. Il biker, aiutato dal portale marcheoutdoor e dalla app collegata, si autogestisce e nello studiare il tracciato diventa consapevole delle sue potenzialità. «Marche outdoor - conclude Mazzini a regime avrà in mappa 8mila chilometri di strade e fondi per la sicurezza delle strade, il che risolve il problema della manutenzione». L'idea di percorsi accattivanti ha anche investito le linee ferroviarie inutilizzate. «Come Fiab Vallesina Mare Monti - spiega il vice presidente dell'associazione Carlo Sabbatini stiamo cercando di integrare i servizi ferroviari con i percorsi ciclistici ma sosteniamo anche che lì dove le ferrovie non sono utilizzate ed economicamente non vale la pena renderle attive andrebbero usate come piste ciclabili». Cita la Fano-Urbino «anche se quest'ultima rientra in una legge che la ripristina ma non è stata finanziata» e la Fabriano-Pergola.

Lo sviluppo

Una tratta su cui l'Associazione di promozione turistica La Valle de Sentino a cui si è dedicata. «Il mondo del bike è un driver di sviluppo spiega il giovane presidente Andrea Gubbiotti. Rimanere ancorati a vecchi schemi è deleterio e non muoversi significa essere tagliati fuori. Fare circolare treni a vapore che immettono quintali di C02 non è lungimirante quando si va verso il Green New Deal. Le infrastrutture per la bicicletta consentono di creare economia in un modo compatibile con il nostro territorio».

