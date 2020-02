Scuole ai ripari, annullate le gite Niente Spagna per lo scientifico

LA PREVENZIONE

ANCONA Il consiglio dei ministri ha dettato le regole per limitare al massimo i possibili contagi, partendo dalle gite scolastiche. Stop ai viaggi d'istruzione fino a nuove disposizioni. La Regione invece ieri ha esortato i marchigiani ad attenersi ad alcune disposizioni basiche: «Limitare gli spostamenti, evitare i luoghi affollati, fare attività di prevenzione secondo le indicazioni già diffuse dall'Istituto superiore di Sanità e dal Ministero della Salute».

La cautela

In particolare il governatore Luca Ceriscioli ha ribadito che «al momento non ci sono casi di positività, tutti i tamponi fatti sono risultati negativi. Non bisogna fare inutile allarmismo ma neanche sottovalutare un problema importante». Tutti i servizi sono attivati, tranquillizza il presidente: «Ma i cittadini che hanno dubbi rispetto al loro stato di salute non devono recarsi in ospedale, né negli studi dei loro medici, ma devono contattare telefonicamente il numero nazionale 1500 o telefonare ai medici di medicina generale o, durante gli orari in cui non c'è la reperibilità, la guardia medica, che fornirà le indicazioni in base alle singole situazioni». Intanto sabato sera è stata annullata in extremis la gita a Malaga, in Spagna, di due classi del liceo scientifico Da Vinci di Jesi, con indirizzo linguistico. Le classi sarebbero dovute partire a mezzanotte in autobus per raggiungere Roma, aeroporto di Fiumicino, dove con un volo Ryanair delle 7,20 di ieri avrebbero raggiunto Malaga.

Viaggi rinviati

Ma è rimasto tutto sulla carta, nonostante gli studenti fossero già saliti in autobus, avessero caricato i bagagli e con la testa magari fossero già in viaggio. La dirigente scolastica Fabiola Fabbri ha deciso di non lasciar partire le classi. Delusione dei ragazzi, sollievo dei genitori che erano preoccupatissimi. «La decisione della dirigente scolastica del liceo Da Vinci si attiene e risponde semplicemente alle misure precauzionali indicate e varate d'urgenza dal decreto del Consiglio dei ministri - fanno sapere dall'istituto - ed è stata ispirata dal buon senso e dal rispetto della nuova normativa, resa nota solo in tardissima serata». A Fabriano invece, una comitiva è partita come niente fosse alla volta di Padova dove sono stati individuati diversi casi di Coronavirus. Un pullman, infatti, era stato prenotato per arrivare a palazzo Zabarella dove è in corso la mostra su Van Gogh, Monet e Degas. Nonostante le notizie allarmanti quasi tutti gli iscritti sono partiti e dall'organizzazione hanno fatto sapere «che è andato tutto bene». Al rientro poi nessuno ha pensato se fosse il caso di ipotizzare una quarantena di sicurezza per i viaggiatori rientrati.

I servizi sospesi

A Senigallia invece è stata sospesa l'attività di accoglienza e la mensa alla Caritas diocesana a Senigallia. «Per tutelare le persone accolte, spesso in condizioni di fragilità, ed evitare il diffondersi di possibili contagi, la Caritas non accetterà nuovi ingressi di accoglienza e non effettuerà dimissioni degli ospiti accolti». Il Centro di solidarietà sarà sempre disponibile via telefonica (071-7925563) mentre i servizi, mensa compresa, sono stati momentaneamente sospesi agli esterni. Sempre ieri, pur essendo domenica, il preside dell'alberghiero Panzini ha firmato una circolare per sospendere con effetto immediato tutte le attività esterne in attesa di ulteriori chiarimenti dal Miur. Viaggi, stage, tirocini, visite di istruzione, alternanza scuola lavoro, mostre, teatri, scambi o qualsiasi altra attività programmata al di fuori dell'Istituto, sono stati bloccati.

La paura

Timori ingiustificati stanno condizionando anche il quieto vivere delle comunità. C'è chi si tiene a debita distanza dai cittadini cinesi (che ovviamente non sono portatori di Coronavirus a prescindere) e scende dall'autobus per evitare contatti e chi fugge dal supermercato se scorge un orientale in fila alle casse. Intanto il consigliere regionale delle Marche Mirco Carloni (Lega), chiede l'adozione di provvedimenti speciali, come quelli adottati con ordinanza in Emilia Romagna. «Mi rivolgo al presidente Ceriscioli ritenendo necessario oltre che prudente, nel solo interesse della popolazione - scrive -, che anche la nostra Regione emani un'ordinanza come hanno fatto le altre Regioni a noi vicine. Invito il presidente a non attendere oltre e pertanto anche nelle Marche vanno sospese le attività scolastiche e aggregative in via prudenziale per evitare anche solo la possibilità di contagio visto che è in ballo la salute dei nostri concittadini».

Maria Teresa Bianciardi

