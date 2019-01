Scuolabus, educatori a bordo Per i baby bulli non c'è posto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL COMUNE ANCONA Trasformare potenziali baby bulli in leader positivi. Dove e quando? A bordo degli scuolabus, durante il tragitto tra casa e scuola. È l'obiettivo che l'amministrazione civica affida al progetto Leaderbus, un servizio di accompagno sui pulmini che portano i bambini a scuola mirato non solo al controllo ma soprattutto a prevenire atti di prevaricazione e favorire un corretto rapporto tra pari.La giunta Mancinelli di recente ha deciso di investire seimila euro per organizzare un servizio anti-bullismo già a partire da questo...