Scuola, rientro al 50% con orario unico «Poi inevitabili gli ingressi scaglionati»

IL NODO

ANCONA La certezza: dal 7 gennaio metà degli studenti delle scuole superiori della provincia tornerà in classe, l'altra metà riprenderà le lezioni a distanza. Lo ha disposto il Ministero della Salute. Per il momento non servirà scaglionare gli orari: fino al 15 gennaio verrà osservato un turno unico d'ingresso, ma questo aspetto verrà ufficializzato nell'ennesimo tavolo tecnico in programma oggi pomeriggio. Resta il fatto che, salvo proroghe e novità nel prossimo Dpcm, dal 18 gennaio, quando la didattica in presenza salirà al 75%, le scuole dovranno organizzare il doppio turno con entrate e uscite separate di almeno due ore. Con buona pace dei presidi, contrari per le difficoltà legate all'organizzazione dei pasti in classe e ai conseguenti controlli anti-contagio.

L'annuncio

A ribadirlo è il prefetto Antonio D'Acunto, la cui ordinanza, firmata il 23 dicembre, è stata superata, ma non annullata, da quella ministeriale: entrerà in vigore non appena la presenza in classe risalirà al 75%, com'era inizialmente previsto. «Abbiamo il compito di far riprendere l'attività scolastica in sicurezza - spiega il prefetto -. La materia è complicata ed è in divenire, ma l'obiettivo finale è garantire che il rientro avvenga in massima sicurezza per i ragazzi. Lo scaglionamento degli orari era stato formulato in funzione della didattica al 75%: quando si arriverà a quel livello, la differenziazione sarà una soluzione inevitabile». Dirigenti scolastici e parti sociali sono pronti all'alzata di scudi. Ma il prefetto tiene il punto. «Capisco che non è facile organizzare due turni, ma quando si renderà necessario, i presidi dovranno adeguarsi. I singoli istituti godranno di dotazioni ulteriori dal Governo per aumentare le risorse di straordinario e di tutto ciò che serve per una ripresa in sicurezza». L'ordinanza del prefetto, che a questo punto entrerà in vigore dalla settimana del 18 gennaio salvo nuove variazioni, prevede l'incremento di steward sui mezzi di trasporto, l'impiego di volontari della Protezione civile e la presenza di vigili urbani in corrispondenza delle fermate più affollate che, nel caso del capoluogo, andranno anche ampliate. Ma dal 7 al 15 a scuola si entrerà al 50% e, molto probabilmente, con orario unico, anche se questo aspetto non è menzionato nella circolare diramata ieri dall'Ufficio scolastico regionale in cui si prende atto dell'ordinanza del 24 dicembre del ministro Roberto Speranza. Entro domani, comunque, le scuole dovranno comunicare il numero degli alunni in presenza e la loro provenienza dal 7 gennaio. E oggi il tavolo della prefettura ufficializzerà che, per i primi 9 giorni, sarà sufficiente un unico turno d'ingresso perché i bus in circolazione, con capienza al 50%, sono in grado dir garantire il trasporto in sicurezza del 50% della popolazione studentesca delle scuole superiori.

Stefano Rispoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA