Scuola anti-sismica Fondi per 1,5 milioni bloccati da un anno

IL CASOANCONA Una corsa contro il tempo per non perdere un finanziamento da un milione e mezzo di euro concesso un anno fa dal Miur per l'adeguamento sismico del complesso scolastico della Domenico Savio di via Torresi. Entro il 19 agosto prossimo il Comune di Ancona dovrà procedere quanto meno all'aggiudicazione provvisoria dei lavori, relativi al secondo lotto, altrimenti scatterebbe d'ufficio la revoca del finanziamento ministeriale, un autentico smacco per la città guidata dalla sindaca migliore del mondo. La casella mancantePer questo...