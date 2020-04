Screening sierologico in vista per tutti gli operatori sanitari dell'Asur Marche. Non solo nell'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona, dove il test è in corso da un paio di settimane su circa 3.800 dipendenti, o a Marche Nord di Pesaro, dove l'esame che rivela la presenza di anticorpi al Sars-Cov-2 è appena iniziato. Ma anche nelle cinque Aree Vaste in cui è diviso per province il servizio sanitario marchigiano. Il programma sperimentale partirà già oggi, in base alle operatività dei laboratori di Area vasta, secondo una priorità che vede al primo posto medici, infermieri e altri operatori impegnati nell'area dell'emergenza urgenza, in particolare quella territoriale, pronto soccorso e rianimazione.

Subito dopo, nel cronoprogramma indicato dall'Asur, saranno sottoposti a test i dipendenti della Medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli operatori delle Usca, le unità speciali incaricati di seguire a domicilio casi sospetti e pazienti in isolamento. Poi, via via, lo screening sarà esteso a tutte le altre aree.

L'esito borderline

In caso di esito positivo o borderline (solo a una delle immunoglobuline dal sistema immunitario) l'operatore verrà sottoposto a tampone e riammesso al servizio solo dopo due tamponi negativi a distanza di 24 ore ed in assenza di sintomi. Se compaiono invece dei sintomi il sanitario sarà preso in carico per monitorare il decorso. Se il test sierologico è negativo viene programmato un secondo controllo a distanza di 15 giorni e all'operatore viene rilasciato un referto con indicazione della presumibile mancata infezione 10 giorni prima del test.

Il termine presumibile è riferito agli elementi di criticità dei test sierologici già evidenziati dall'Oms e dal Ministero della Salute e ricordati dal direttore generale dell'Asur Marche Nadia Storti nella circolare inviata a tutti i direttori di Area Vasta per pianificare lo screening sperimentale. Può esserci infatti un ritardo di 6-12 giorni «della positivizzazione dell'esame rispetto all'insorgenza dell'infezione» e il test può anche dare dei falsi positivi. Inoltre non c'è correlazione tra l'esito del test e l'infettività del soggetto, visto che può esserci «potenziale infettività del soggetto sia positivo che negativo», né con l'evoluzione clinica dell'infezione, perché il test «non attesta la guarigione».

«Fondamentale è quindi - scrive la direttrice Asur Nadia Storti - una corretta informazione dei soggetti sottoposti allo screening sierologico sulle limitazioni dell'esame, al fine di evitare che, sulla base di un'errata lettura dell'esito del test, l'operatore venga meno alle misure di sicurezza previste per la riduzione del rischio».

Ma pur con questi limiti, lo screening sierologico è tra gli strumenti ritenuti molto utili della campagna avviata dalla Regione Marche per monitorare con attenzione una delle categorie più a rischio, i professionisti della sanità, che anche nelle Marche ha avuto molti contagiati, diverse vittime, e conta 1.263 soggetti in isolamento dopo contatti a rischio.

L'esame molecolare

Il test sierologico infatti consente di circoscrivere altri esami, come quello molecolare con il tampone, solo ai casi positivi, per accertare se c'è ancora un'infezione in corso e rischio di contagio oppure il soggetto è guarito e si è immunizzato.

I costi non sono molto diversi da quelli del tampone (intorno ai 30 euro a test, tra reagenti, struttura e personale addetto) ma l'analisi sierologica richiede meno tempo al personale, fattore essenziale in una fase in cui i laboratori sono molto impegnati negli esami alla ricerca di casi positivi. Nell'azienda ospedaliera-universitaria Ospedali Riuniti di Ancona lo screening sierologico è iniziato il 9 aprile, finora ha coinvolto circa metà dei 3.800 dipendenti e sarà completato tra una settimana.

