Scoppia una maxi-condotta In centro a secco in 20mila

L'ALLARME

ANCONA Ventimila anconetani senz'acqua in casa per 14 ore. E qualcosa in più per far tornare l'erogazione idrica alla piena normalità. L'ospedale pediatrico, sette scuole, bar e negozi di gran parte del centro, ma soprattutto molti anziani nelle abitazioni rimasti a secco per la rottura della principale condotta idrica dell'acquedotto cittadino. Alle 3 dell'altra notte, un tubo di ghisa sferoidale, di 45 centimetri di diametro, si è squarciato provocando una voragine all'altezza del passaggio pedonale tra via Giannelli e piazza XXIV Maggio.

Il violento getto

La fuoriuscita di acqua iniziale è stata di 200 litri al secondo, una cascata che si è riversata verso piazza Cavour. I sensori delle centrali di Viva Servizi hanno segnalato l'anomalia ed è scattata l'emergenza. I tecnici della società idrica e i vigili del fuoco sono intervenuti, sospendendo subito l'erogazione dell'acqua. Sono iniziati i lavori di ripristino mentre Ancona ha cominciato a risvegliarsi e nei quartieri centrali a rendersi conto di quello che stava accadendo. La macchina dei lavori di ripristino è stata così affiancata da quella dei soccorsi per l'approvvigionamento sostitutivo. Sono rimaste senz'acqua tutta la zona del Viale della Vittoria e i viali paralleli fino al Passetto, via XXV Aprile, via Redipuglia, via Veneto, la parte bassa della spina dei corsi, il Guasco, Villarey e Capodimonte, per un totale di circa 20mila residenti.

La viabilità cambiata

La polizia locale ha cambiato la viabilità nella zona dei lavori, anche Conerobus ha dovuto modificare i percorsi dei mezzi diretti al Passetto o alla Panoramica. Hanno pagato pegno i pendolari perché i tempi di percorrenza si sono allungati. In via Trieste è stato invertito il senso di marcia, in fondo al Viale, obbligatoria la svolta a destra per bypassare i lavori. Forti disagi nei bar e nei negozi che si sono trovati ad affrontare l'emergenza: ferme le macchine del caffè, molti hanno servito orzo e tè. Altri disagi davanti alle scuole - sette all'interno del perimetro, tutte rimaste aperte - dove i genitori hanno lasciato i figli non senza preoccupazioni. Poco prima delle 9, sul luogo della voragine stavano lavorando una ventina di tecnici e operai di Viva Servizi; la polizia locale ha cinto il cantiere per domare il traffico, che per quanto rallentato non è mai andato in tilt, nemmeno nelle ore più caotiche.

È arrivato per un sopralluogo Moreno Clementi, direttore generale di Viva Servizi. C'è stato un breve colloquio con l'assessore ai Lavori pubblici Paolo Manarini, poi il trasferimento in Comune per un primo punto sulla situazione, da cui non è uscita un'indicazione precisa sul ripristino dell'erogazione: troppe le variabili da definire. Il maxi-tubo per sostituire quello squarciato è comparso poco prima delle 10. Nel 2006, in occasione di un guasto analogo, fu necessario andare ad Ascoli Piceno nella sede della Ciip per recuperarlo, questa volta era già nel deposito di Viva Servizi.

A pagare il prezzo più alto dei disagi sono stati gli anziani, in difficoltà sia ad avere informazioni - che viaggiano sui canali social dell'amministrazione - sia a allestire sistemi alternativi di rifornimento. Il Comune, che alle 10 ha aperto il Centro operativo di coordinamento (Coc), ha messo a disposizione un numero telefonico per chi non poteva recarsi ai punti di approvvigionamento; anche Viva Servizi, insieme ai volontari della Protezione civile, ha portato a domicilio bottiglie d'acqua minerale. All'ospedale pediatrico la Protezione civile ha garantito 28mila litri. Poi, alle 10, sono stati aperti punti di distribuzione d'acqua in piazza Cavour e in via Thaon de Revel. Poco dopo mezzogiorno le autobotti sono state dislocate in piazza del Senato e in piazza Sangallo.

La distribuzione

La distribuzione dei sacchetti d'acqua è stata effettuata anche in largo Sacramento e al Sacro Cuore, in via Maratta. I primi segnali di ritorno alla normalità, grazie ad alcuni bypass realizzati da Viva Servizi, intorno alle 13 quando l'acqua comincia a tornare nelle abitazioni ai piani bassi del Viale; alle 16 anche via Veneto torna ad essere rifornita. Alle 17, Viva Servizi ha comunicato che i lavori si sono conclusi ed è iniziata l'erogazione regolare. Cessata l'emergenza, è iniziata la ricerca delle cause della rottura: il tubo era stato cambiato nel 2006. Due le ipotesi al momento: difetto di fabbricazione o sollecitazioni eccessive dovute al traffico.

Edoardo Danieli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA