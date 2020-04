Scontro sulla data zero contagi «Marche maglia nera? Macché»

IL CASO

ANCONA Quando ne verremo fuori? Non prima del 27 giugno, secondo l'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha piazzato le Marche al penultimo posto, dopo la Lombardia, nella corsa verso la data 0 contagi. Per la Regione Marche, che contesta le stime dell'osservatorio, l'azzeramento dei nuovi casi positivi avverrà almeno un mese prima, tra il 25 e il 30 maggio. Anzi, nella parte sud l'epidemia è già arrivata allo zero, seppure a giorni alterni. Una lettura talmente diversa dei dati da far concludere che sicuramente uno dei interpreti deve aver preso un abbaglio, non tenendo conto dell'aumento dei tamponi.

E i numeri giorni parlano chiaro: negli ultimi cinque giorni è risultato positivo solo il 6% dei campioni esaminati. Per trovare un campione positivo al Coronavirus se ne devono testare almeno 16, come il dato di ieri relativo a domenica, in altre giornate (sabato) addirittura il doppio se si considerano anche i test ripetuti sulla stessa persona. In Lombardia invece viene fuori un'infezione ogni dieci esami. Ieri eravamo al 6% nelle Marche contro il 10% della Lombardia (855 su 8.824 test). E nelle Marche l'indice giornaliero di contagio (rapporto tra nuovi casi e totale del giorno precedente) è sotto l'1% ormai da tre giorni, mentre la Lombardia domenica viaggiava a velocità molto più sostenuta, l'1,3 %, e ieri cresceva all'1,1%.

Le zone rosse

Eppure secondo le proiezioni dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, Marche e Lombardia dovrebbero uscire quasi insieme dal tunnel dell'epidemia da Coronavirus, entrambe verso la fine di giugno, le ultime zone rosse d'Italia. Non prima del 28 giugno la Lombardia, regione che conta quasi 67mila contagiati, più di 12mila morti e continua ad aumentare ogni giorno i casi positivi al ritmo di 7-800 nuovi malati. Bene che vada solo il giorno prima, il 27 giugno, le Marche, regione che ieri contava ancora meno di seimila positivi al Covid-19, 834 morti e aumenta i casi di infezione ormai da una settimana a una media di 63 al giorno, benché si testino più di mille tamponi al giorno. Secondo le proiezioni dell'Osservatorio Nazionale - basate sui dati messi a disposizione dalla Protezione civile fino a venerdì e ritenute verosimili a patto di mantenere le attuali misure di distanziamento - a uscire per prime dall'epidemia dovrebbero essere la Basilicata e l'Umbria, che al 17 aprile contavano rispettivamente solo 1 e 8 nuovi casi. Segue un gruppo di regioni (Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Abruzzo e Campania) in cui l'azzeramento dei contagi potrebbe avvenire già tra la terza settimana di aprile e la prima settimana di maggio. Poi via via le altre: il Lazio il 12 maggio, la Valle d'Aosta il 13, la Liguria il 14, la provincia autonoma di Trento il 19, il Friuli Venezia Giulia il 19.

Il trend lento

Dovrebbero uscirne quasi 40 giorni prima delle Marche, il 21 maggio, addirittura il Veneto e, dato abbastanza clamoroso, il Piemonte, regione che attualmente viaggia a ritmi di crescita di casi positivi ben superiori rispetto alle Marche: il 3% sabato, l'1,4% ieri su dati di domenica. Emilia-Romagna e Toscana non dovrebbero toccare quota zero contagi prima della fine di maggio. Un mese dopo le Marche la Lombardia. «Per entrambe le Regioni infatti il trend in diminuzione è particolarmente lento», si legge in una nota dell'osservatorio diretto dal professor Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, e dal direttore scientifico Alessandro Solipaca. L'Osservatorio ha utilizzato per ogni Regione modelli statistici di tipo regressivo e non epidemiologico. «Le stime - spiega una nota - pertanto non sono fondate sull'ammontare della popolazione esposta, di quella suscettibile e sul coefficiente di contagiosità R0, ma approssimano l'andamento dei nuovi casi osservati nel tempo».

Le scelte politiche

Ma anche le stime potrebbero pesare. «In questo momento - dichiara infatti il direttore Scientifico Solipaca - è quanto mai necessario fornire una valutazione sulla gradualità e l'evoluzione dei contagi, al fine di dare il supporto necessario alle importanti scelte politiche dei prossimi giorni». A prendere per buone le valutazioni dell'Osservatorio, le Marche dovrebbero essere tra le ultime regioni a uscire dal lockdown. A meno che, come assicura la Regione Marche e come è probabile, l'osservatorio per una volta non abbia preso un abbaglio.

Lorenzo Sconocchini

