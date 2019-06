Sconti per chi non inquina più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'AMBIENTE/2 SENIGALLIA Ricariche di acqua scontate del 50% con la borraccia. Diversi operatori del lungomare si stanno attrezzando con modalità alternative alla plastica, in vista del divieto che entrerà in vigore il 1° luglio. Le borracce saranno quindi il must dell'estate, l'oggetto simbolo dalla stagione turistica 2019 che non può mancare tra gli accessori da spiaggia.Diversi i colori e i modelli per assecondare gusti e preferenze dei clienti. C'è chi le vende, chi le regala e chi ha pensato anche alle ricariche scontate. Il Mosquito...