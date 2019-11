«Scommetto sulla bellezza di questo territorio»

ANCONA Guardate quanto c'è di bello nella nostra Ancona. E' un invito speciale quello dell'imprenditore Daniele Crognaletti, amministratore delegato di Esitur Viaggi, che per primo ha deciso di investire nella bellezza della città dorica. La Esitur, che da sempre si occupa di incoming per la regione Marche, ha lanciato l'idea di pacchetti turistici promozionali per far conoscere e visitare Ancona nel periodo natalizio, sull'onda della magia dei mercatini di Natale in centro e del fascino della ruota panoramica in piazza Cavour. Dal lancio dell'iniziativa alla Fiera del Turismo di Rimini, è stato un crescendo di interesse, di richieste di informazioni. «Sono davvero tanti ad oggi i feedback positivi arrivati attorno a questi pacchetti turistici con cui cerco di valorizzare la bellezza della nostra Ancona spiega Daniele Crognaletti attraverso l'enogastronomia e la cultura. Immancabile una visita ai mercatini del centro e un giro sulla suggestiva ruota panoramica. Poi, il secondo giorno, una visita alle splendide Grotte di Frasassi. C'è molto da vedere, da scoprire e da apprezzare, ma dobbiamo farci conoscere e ci vuole il giusto tempo per far entrare a regime questi itinerari. Certo, è ancora presto per parlare di prenotazioni, perché il movimento del turismo è molto lento e credo che i primi effetti positivi si avranno il prossimo anno, mentre per parlare di ricadute concrete sul turismo e sull'economia del territorio di Ancona dovremo aspettare almeno tre-quattro anni. Però aggiunge Daniele Crognaletti - bisogna continuare a investire, promuovere, pubblicizzare i pacchetti e investire in marketing territoriale e sulle novità».

Talita Frezzi

