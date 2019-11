«Scena allucinante E molti già davano la colpa al ragazzo»

LA TESTIMONE

ANCONA «Quando ancora la situazione era confusa, la maggior parte dei passeggeri ha iniziato a dare contro al ragazzo di colore, schierandosi con l'italiano. Ho assistito alla scena, sono andata dritta dal conducente e poi ho parlato con la polizia per fare chiarezza. Allucinante quello che è successo». Sono le parole della studentessa universitaria che ieri pomeriggio era a bordo del bus dove un gambiano di 20 anni è stato bersagliato dalle invettive razziste pronunciate da un passeggero italiano. La ragazza è scesa dal mezzo della linea C assieme agli altri utenti non appena il conducente si è fermato tra la Flaminia e via Conca. Ha atteso l'arrivo delle Volanti della questura per raccontare la scena che le è capitata involontariamente sotto gli occhi. Una scena che l'ha meravigliata e disgustata. «Quando il ragazzo è andato verso il passeggero che stava al telefono era molto tranquillo ha raccontato la studentessa - Gli ha detto di abbassare il tono in maniera molto educata e pacata. L'altro, invece, ha sfoderato subito un atteggiamento aggressivo. Ed è partito con gli insulti razzisti». La situazione è degenerata con il coltello preso dall'uomo di mezza età. «Ha messo la mano nel suo zaino ed ha tirato fuori la lama - ha ricordato la studentessa - È stato un altro ragazzo di colore a mettersi in mezzo prima che il conducente fermasse il bus facendo scendere tutti. La corriera era piena». Quando poi la corsa è stata arrestata e i passeggeri fatti uscire, si sono scatenate le ipotesi su cosa fosse successo. Non tutti infatti avevano capito come erano andate le cose. «Mi è dispiaciuto ha continuato l'universitaria vedere che molte persone già stavano dando la colpa al ragazzo di colore. Il fatto è che lui è rimasto nei dintorni, venendo fermato appena stava salendo su un altro bus. L'altro, invece, si è dileguato, facendo perdere le sue tracce».

fe. ser.

