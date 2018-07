Scalo Marotti per i tir accordo da un milione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ACQUISIZIONEANCONA L'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale ha acquistato l'area dello scalo Marotti, dove già da inizio giugno sono stati spostati, in via sperimentale, i mezzi pesanti che prima sostavano al molo Rizzo in attesa di compiere le operazioni di dogana. Una scelta di razionalizzazione che ha lo scopo di allontanare i traffici commerciali dalla zona storica del porto. Mercoledì l'Adsp ha formalizzato l'acquisto dell'area da Rete ferroviaria italiana per una superficie complessiva di 31mila metri quadrati....