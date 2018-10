Scale rotte e vialetti chiusi Il cimitero è senza dignità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA DENUNCIAANCONA Cimitero ad ostacoli. Nel luogo deputato al raccoglimento e alla preghiera spuntano scalinate chiuse, crepe sulle pareti delle cappelline, scale per raggiungere i loculi più alti dei colombari arrugginiti. E anche la carcassa di un piccione. È il cimitero di Tavernelle. Una situazione di per sé imbarazzante, ma che nella settimana della commemorazione dei defunti, diventa insostenibile.Lo sfogoA sfogarsi è «un anconetano verace», come si definisce anche se da qualche anno vive a Borghetto di Monte San Vito. Si chiama...