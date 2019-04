Sbaglia bus, testata all'autista gli studenti pensano ai soccorsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA VIOLENZAANCONA «Come non è diretto in centro? Lei deve portarmi assolutamente dalla mia fidanzata!». E con una testata l'ha colpito alla nuca. Il povero autista è stramazzato al suolo, mentre il vile aggressore si dava alla fuga. Molti testimoni, però, l'hanno visto in faccia e ora la polizia sta dando la caccia al ragazzo, sui 25-30 anni e dall'accento meridionale, che ieri mattina ha scatenato la sua rabbia contro un dipendente della Conerobus impegnato a trasportare decine di studenti all'istituto superiore...